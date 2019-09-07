2019/09/07 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي عن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بغداد نهاية العام الحالي.وقال المطلبي لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الرئيس الفرنسي ماكرون يعتزم زيارة بغداد نهاية العام الحالي”، مؤكداً ان “هذه الزيارة ستشهد توقيع عقد قطار بغداد المعلق والذي سيوقعه الرئيس الفرنسي مع الحكومة العراقية”.واضاف المطلبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون يزور بغداد لتوقيع عقد القطار المعلق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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