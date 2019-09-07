2019/09/07 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بوقوع حريق في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد وقال المصدر ، ان “حريقا اندلع في احد عمارات الشورجة ما ادى الى وقوع اضرار مادية كبيرة دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في سوق الشورجة وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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