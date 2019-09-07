2019/09/07 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VbFeM-0lqk0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى - وزير الداخلية يطلع على اليات دخول الزائرين الايرانيين من منفد المنذرية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى - وزير الداخلية يطلع على اليات دخول الزائرين الايرانيين من منفد المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).