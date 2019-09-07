إيران ترفع القيود على أبحاث تخصيب اليورانيوم التي كان الاتفاق النووي ينص عليها

2019/09/07 | 09:33

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران بدأت منذ أمس الجمعة بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص ا...





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