صاروخ روسي يطير بمسار غير اعتيادي

2019/09/07 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف الخبير دميتري كورنيف، مسار الصاروخ الروسي الباليستي 9М723 من منظومة “إسكندر-إم” الذي أطلق نهاية شهر أب الماضي، وأصاب هدفه، بأنه غير اعتيادي.وأشار الخبير العسكري في مقال نشرته صحيفة “إزفيستيا” إلى أن، “شريط الفيديو المنشور يبين أن هذا الإطلاق لم يكن اعتياديا.فقد طار الصاروخ الجديد في مسار يسمى “شبه […]

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