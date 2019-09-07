نائب:اخراج القوات الأميركية سيكون في صلب عمل البرلمان

2019/09/07 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء حنين القدو، السبت، ان اخراج القوات الاميركية سيكون في صلب عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، مبينا ان البرلمان عازم على المضي بالغاء مكاتب المفتشين العموميين.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الخروقات الامنية والتعرض لمواقع الحشد الشعبي في الاونة الاخيرة يحتم على مجلس

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