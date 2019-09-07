حريق يلتهم محال تجارية بسوق الشورجة في بغداد

2019/09/07 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم السبت، باندلاع حريق في سوق الشورجة وسط بغداد.وقال المصدر لـ”المدار”، ان “حريقا اندلع في عدد من المحلات التجارية بسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وبدأت بعملية اخماده”.

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