بالفيديو.. جسم غريب يخترق سماء ديالى متوجهاً إلى إيران

2019/09/07 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يصور جسم مضيء غريب يحلق في سماء محافظة ديالى، ويخترقها متوجهاً إلى إيران.

ويظهر في الفيديو الذي اطلعت عليه "الغد برس"، نقطتان مضيئتان تحلقنا في السماء ليلاً، ولا يبدو أنهما تشبهان الإضاءة المعتادة في الطائرات المدنية، ولا يعرف إن كانتا لجسمين يحلقان في السماء أم أنهما إضاءة لجسم واحد.

وبحسب نشطاء "الفيسبوك" فإن هذا الجسم ظهر وهو يحلق في سماء خانقين شمال شرقي ديالى، متوجهاً الى حدود ايران ليل أمس الجمعة.

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