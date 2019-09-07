تركيا تقضي بسجن معارضة 10 سنوات لإهانتها أردوغان

2019/09/07 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قضت محكمة تركية بسجن المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو عشر سنوات، بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومثلت كفتانجي أوغلو أمام المحكمة بسبب عدد من التغريدات، يعود تاريخها إلى ما قبل ست سنوات، نشرتها خلال احتجاجات عام 2013 المناهضة للحكومة، والتي تعرف باسم احتجاجات "جيزي بارك"، نقلا عن وسائل اعلام تركية، اليوم السبت.

وتعتبر من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في اسطنبول، والتي فاز فيها "حزب الشعب الجمهوري" بعد 25 عاما من هيمنة "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان.

وقالت كفتانجي أوغلو عقب صدور الحكم إن ذلك لن يسكتها، متهمة السلطة القضائية بالخضوع لرغبات السلطة السياسية.

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