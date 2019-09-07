2019/09/07 | 09:39

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سلطة الطيران المدني تعلن سياسة تخص «زيارة عاشوراء»

بغداد

(كلمة): أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي سياسية "الاجواء

المفتوحة" في مطاري بغداد والنجف الاشرف، عازية ذلك الى مناسبة

زيارة عاشوراء والاربعينية للأمام الحسين.

واضافت السلطة في بيان أن "ذلك الإجراء يتضمن حرية (3،4) فقط من

حريات الطيران لكافة شركات الطيران العاملة في العراق للفترة

2019/9/3 ولغاية 2019/9/17 لمناسبة زيارة عاشوراء وكذلك للفترة من

2019/10/4 ولغاية 2019/11/5 لمناسبة الزيارة الاربعينية".

وتابعت ان "سلطة الطيران المدني العراقي تساهم وبشكل فاعل في تقديم

التسهيلات والإمكانات لمختلف شركات الطيران الراغبة بزيادة عدد

رحلاتها الجوية للعراق خلال شهر محرم الحرام لأداء مراسم الزيارة".

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