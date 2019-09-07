بالصور..اندلاع حريق في منطقة الشورجة

2019/09/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداندلع صباح اليوم السبت، حريق في منطقة الشورجة التجارية وسط العاصمة بغداد.

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