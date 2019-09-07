تعيين زوج صحفية مغربية وزيرا في الحكومة الايطالية

2019/09/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد بعد أزمة سياسية لنحو شهر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، وهي الحكومة الإيطالية الـ77 منذ إعلان الجمهورية الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.وتضم الحكومة الإيطالية 21 وزيرا، منهم سبع نساء، وضمنهم الوزير فينتشنزو أميندولا، زوج الصحفية المغربية المشتغلة بإيطاليا، كريمة موال، والذي جرى تعيينه على رأس […]

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