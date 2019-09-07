الانبار تطلق حملة لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية لقضاء الرطبة

2019/09/07 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،امس الجمعة، بان الكوادر الخدمية في القضاء قامت بحملة لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام بالتزامن مع حملة لتنظيف المدينة من النفايات المتراكمة .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” مديرية بلدية قضاء الرطبة

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