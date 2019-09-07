English | كوردى

بالصور.. لقاء القبض القبض على إثنين من أخطر تجار المخدرات في بغداد


بالصور.. لقاء القبض القبض على إثنين من أخطر تجار المخدرات في بغداد
2019/09/07 | 09:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-    

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. لقاء القبض القبض على إثنين من أخطر تجار المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. لقاء القبض القبض على إثنين من أخطر تجار المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).

كامل التفاصيل في: وكالة وطن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا