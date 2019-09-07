2019/09/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، اصابة لاعب المنتخب حسين علي بعد دقائق من مشاركته ف يالشوط الثاني من لقاء العراق والبحرين التي انتهت بالتعادل 1-1 بمستهل مشوار المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.وقال الدكتور قاسم الجنابي في تصريح صحفي “بعد اجراء كافة الفحوصات للاعب حسين علي تبين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيب المنتخب العراقي يحدد إصابة حسين علي وفترة غيابه عن الملاعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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