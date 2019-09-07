2019/09/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي “تليغرام” تحديثات جديدة خلال الساعات الماضية على نظامي تشغيل أندرويد وiOS.أما التحديث الأول، فقد بات بإمكان المستخدم جدولة أي رسالة يريد إرسالها بحسب اليوم والتاريخ والوقت وذلك من خلال ضغطة مطولة على زر الإرسال ثم تخصيص الوقت المناسب مع امكانية الحصول على تنبيه عند إرسال الرسالة لاحقا، بحسب الموقع الرسمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تليغرام يسبق الجميع ويفاجئ مستخدميه بتحديث طال انتظاره وكالة صدى الاعلام للانباء.

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