2019/09/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.وردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس قال بومبيو ”أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة“.كان جيسون جرينبلات مبعوث البيت الأبيض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو: خطة السلام بالشرق الأوسط قد تعلن خلال أسابيع وكالة خطوة برس.

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