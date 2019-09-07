إيران تعلن البدء بتنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

2019/09/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران بدأت منذ أمس الجمعة بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

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