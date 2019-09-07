2019/09/07 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، مع الجيش والحشد الشعبي خطة زيارة عاشوراء في مقر عمليات الفرات الاوسط.وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إن “وزير الدفاع نجاح الشمري وصل، صباح اليوم، مقر قيادة عمليات الفرات الاوسط”، مبينة ان “الشمري عقد اجتماعا امنيا موسعا مع قطعات الجيش والحشد الشعبي في مقر القيادة”.وأضافت الوزارة، ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يبحث مع الجيش والحشد الشعبي خطة زيارة عاشوراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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