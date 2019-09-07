2019/09/07 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد تقرير لغرفة تجارة طهران بأن صادرات السلع الايرانية غير النفطية سجلت 3.2 مليار دولار في شهر” مرداد” الايراني المنتهي 22 آب بنمو 3.2 بالمئة على اساس شهري.وأشارت البيانات التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم، الى أن الصادرات سجلت تراجعا بنسبة 16 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2018.بالمقابل استوردت ايران في الشهر المذكور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ایران تصدر سلعا غير نفطية بـ 3.2 مليار دولار خلال شهر واحد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ایران تصدر سلعا غير نفطية بـ 3.2 مليار دولار خلال شهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).