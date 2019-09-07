القبض على 16 مطلوبا وضبط ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط القانونية بديالى

2019/09/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، القاء القبض على 16 مطلوبا بينهم ارهابيين، وضبط ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة.

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