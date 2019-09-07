بعد إهانة زوجة ماكرون.. مسؤول برازيلي يعتذر

2019/09/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اعتذر وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو غوديس، لسخريته من مظهر السيدة الأولى الفرنسية، إثر تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الغضب في

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