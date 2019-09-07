2019/09/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أفادت البحرية الإيرانية بتوقيف سفينة أجنبية في مياه الخليج اليوم السبت، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).