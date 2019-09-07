سياسيون: احزاب بدات حواراتها لتشكيل تحالفات”الهيمنة” استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات

2019/09/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال سياسيون ان الكتل والأحزاب السياسية بدأت حواراتها من أجل تشكيل تحالفات سياسية وانتخابية، لخوض انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في إبريل/ نيسان المقبل .

واوضح القيادي في تحالف القرار العراقي، أثيل النجيفي، أن “مفاوضات الكتل والأحزاب السياسية العراقية بشأن تشكيل تحالفات سياسية وانتخابية، لخوض انتخابات مجالس المحافظات، انطلقت فعلياً على أرض الواقع”.

وأكد لـ”العربي الجديد”، أنه “ما زال الوقت مبكراً لتحديد التحالفات، فالمفاوضات قائمة ولم تنته لنعلن عنها، لهذا يصعب التصريح بشأنها”.



وأضاف أنه “بالتأكيد التحديات في كل محافظة تختلف عن الأخرى”، لافتاً إلى أنه “حسب التحديات الموجودة في كل محافظة ستكون التحالفات فيها”.

كما أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن “أغلب القوى السياسية بدأت بالتحرك سريعاً بخصوص تشكيل تحالفات انتخابية وسياسية لخوض انتخابات مجالس المحافظات”.



وأضاف أن “سبب ذلك الحراك المبكر جداً هو أن مجالس المحافظات مهمة، ما يمنح دوراً للأحزاب والكتل في الهيمنة والسيطرة في العمل والتنفيذ والمشاريع، وهذا ما يبحث عنه الجميع، خصوصاً أنه يزيد من الرصيد الانتخابي في المرحلة المقبلة”.

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