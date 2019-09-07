ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان بجزر الباهاما الى 43 قتيلا

2019/09/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “دوريان” في جزر الباهاما إلى 43 شخصا، بحسب تقارير وسائل إعلام.ونقلت قناة “إن بي سي” الأمريكية عن ممثل لرئيس وزراء جزر الباهاما، هوبرت مينيس، قوله إن عدد ضحايا الإعصار وصل إلى 43 شخصا”، مشيرا إلى أن “العدد مرشح للزيادة بشكل كبير”.وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن 35 شخصا […]

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