مصر ترفع حالة التأهب في معبر أرقين الحدودي مع السودان

2019/09/07 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعلنت مصر، أنها رفعت حالة التأهب في معبر أرقين الحدودي في محافظة اسوان بينها وبين السودان بعد دخول حالات مصابة بالملاريا.وقالت مصادر طبية تعرفت على خمس حالات على الأقل دخلت من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين.وأضافت أنه وبعد فحص تلك الحالات، تم احتجازها بمستشفى حميات أسوان.جدير بالذكر […]

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