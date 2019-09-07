وزير الدفاع يعقد اجتماعا امنياً موسعاً بشأن زيارة شهر محرم

2019/09/07 | 10:03

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بغداد اليوم - متابعة

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، 07 أيلول، 2019، مع الجيش والحشد الشعبي خطة زيارة عاشوراء في ...





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