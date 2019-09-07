كركوك.. شباب ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه

2019/09/07 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكأفاد مصدر امني عن قيام احد الشباب بإنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه غربي كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “شابا تجرء مساء امس على الانتحار عن طريق إطلاق النار علی نفسه داخل منزله الواقع في منطقة فیلق غربي كركوك”.

وتابع ان “الشاب يدعى محمد سركوت طاهر وهو من مواليد 1999 فيما تم فتح تحقيق بالقضية”.

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