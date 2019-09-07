الصحة تدافع عن نفسها: لم نستقطع اموالاً من المتبرعين بالدم

2019/09/07 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفت وزارة الصحة ،اليوم السبت، استقطاعها مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعرضته احدى الفضائيات بشأن استقطاع الوزارة مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم، عار عن الصحة”.واضاف البدر، ان […]

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