رئيس مجلس ديالى لـ”المعلومة”: زيارة وزيري الدفاع والداخلية تمت دون علمنا.. لدينا حقائق لاتصل اليهما

2019/09/07 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، السبت، أن زيارة وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري الى المحافظة تمت دون علم مجلس المحافظة.وقال الدايني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” زيارة وزيري الدفاع والداخلية الى ديالى تمت دون علم مجلس المحافظة وعرفنا بوصولهما من خلال وسائل الاعلام رغم اننا اعلى جهة تشريعية في […]

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