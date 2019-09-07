2019/09/07 | 10:09

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جسم غريب يخترق سماء ديالى متوجهاً إلى إيران (فيديو)

بغداد

(كلمة): تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، مقطع

فيديو يصور جسم مضيء غريب يحلق في سماء محافظة ديالى، ويخترقها

متوجهاً إلى إيران.

ويظهر في الفيديو الذي اطلع عليه «موقع كلمة

الإخباري»، نقطتان مضيئتان تحلقنا في السماء ليلاً، ولا

يبدو أنهما تشبهان الإضاءة المعتادة في الطائرات المدنية، ولا يعرف

إن كانتا لجسمين يحلقان في السماء أم أنهما إضاءة لجسم واحد.

وبحسب نشطاء "فيسبوك" فإن هذا الجسم ظهر وهو يحلق في سماء خانقين

شمال شرقي ديالى، متوجهاً الى حدود ايران ليل أمس الجمعة.

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