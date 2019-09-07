“بالفديو”.. “شفل” يحول منزل محافظ ذي قار السابق الى انقاض

2019/09/07 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق اعلنت بلدية محافظة ذي قار، عن تنفيذها حملة لهدم منزل متجاوز على نهر الفرات في المحافظة يتبع للمحافظ السابق يحيى الناصري.

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