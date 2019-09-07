2019/09/07 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى ، العميد غالب العطية، اليوم السبت ، بالقبض على (16) مطلوباً أحدهم وفق المادة 4 إرهاب.وقال العطية في بيان لها , إن ” مفارز أقسام شرطة هبهب والمقدادية وجلولاء ومفارز من شعبة إجرام بهرز الخالص وخانقين تمكنت من إلقاء القبض على (16) مطلوباً احدهم وفق المادة 4إرهاب وتم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين أحدهم وفق المادة “4 إرهاب” في ديالى النعيم نيوز.

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