2019/09/07 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، السبت، عن دخول خطتها الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء حيز التنفيذ.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد ان اكملت دائرة الصحة كافة الاستعدادات والمتطلبات في الايام الماضية، تدخل الخطة حيز التنفيذ، في جميع المستفيات والمراكز الصحية والمفارز الطبية”.واضاف كاظم ان “الخطة شملت (86) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء: خطة عاشوراء الطبية دخلت حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء: خطة عاشوراء الطبية دخلت حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).