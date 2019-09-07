بعقوبة تعلن عن احصائية “بيوت التجاوز”

2019/09/07 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، السبت، عن احصائية ما اسمتها بيوت التجاوز في بعقوبة ومحيطها.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “احصائية البيوت المتجاوزة والتي جرى بناها بشكل غير قانوني على اراض مملوكة للدولة او على اراض زراعية في بعقوبة تبلغ حاليا اكثر من 1500 منزل وفق […]

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