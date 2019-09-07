الشورجة تشهد حريقاً أخر اليوم

2019/09/07 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم السبت، بأن حريقاً اندلع داخل محل في الشورجة وسط بغداد، في ثاني حادث تشهده المنطقة اليوم. وقال المصدر ، إن ” حريقاً اندلع داخل محل لبيع الساعات في منطقة الشورجة”.وأضاف المصدر ، أن “ثلاثة فرق من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده”.

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