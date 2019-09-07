الهند تفقد الاتصال بمركبة فضاء قبل هبوطها على سطح القمر

2019/09/07 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية كيلاسافاديفو سيفان، السبت، أن الهند فقدت الاتصال بمركبة فضاء كانت تحاول الهبوط على سطح القمر اليوم في انتكاسة لخطط نيودلهي الطموحة لأن تصبح أول بلد يستكشف القطب الجنوبي للقمر.وقال كيلاسافاديفو سيفان، إن “الهبوط كان طبيعياً وتم بحسب المخطط له كما لاحظنا حتى 2.1 كيلومتر من السطح، وبعد […]

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