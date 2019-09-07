2019/09/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وضعت عجوز هندية، تبلغ من العمر 73 عاما، توأما من البنات في ولاية لأندرا براديش.وبعد تلقيها العلاج الطبي لفترة تمكن الأطباء من تخصيب بويضة عن طريق تقنية “أطفال الأنابيب” بواسطة الحيوانات المنوية خارج الرحم وبعد فترة من الحضانة الاصطناعية في المعمل يجري نقل البويضة المخصبة إلى الرحم.وقالت الطبيبة أوما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عجوز تلد توأما..



وزوجها يصاب بجلطة! وكالة خطوة برس.

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