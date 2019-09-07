2019/09/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعت وزارة التربية اليوم السبت طلبة السادس الإعدادي إلى مراجعة إدارة مدارسهم لغرض استلام الرقم السري للاستمارة الالكترونية، لغرض التقديم للكليات والمعاهد العراقية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن استلام الرقم يكون من قبل الطالب نفسة ولاتجوز الإنابة في استلام الرقم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تدعو الطلبة لتسلم الرقم السري للتقديم على الكليات والمعاهد وكالة خطوة برس.

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