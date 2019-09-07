2019/09/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف تقرير أممي عن قيام القوات المدعومة إمارتيا بتعذيب المعتقلين واغتصاب النساء، في مراكز اعتقال سرية باليمن، وتورط السعودية والإمارات في «جرائم حرب».

وأوضح التقرير الأممي الصادر الثلاثاء، أنه تم توثيق وقائع اغتصاب باليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتيًا في «مراكز اعتقال سرية»، مشيرا إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، «في جرائم حرب»، و«انتهاكات للقانون الدولي».

وذكر التقرير بالتفاصيل، عكس نسخته الأولى الصادرة العام الماضي، الجرائم الدولية التي ارتكبها التحالف العربي باليمن، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات في البلد نفسه.

كما وجه التقرير انتقادات للدول والأطراف التي تقوم ببيع الأسلحة لأطراف الصراع اليمني، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، لافتا إلى أن هذه الدول تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وتقدم لهما الدعم اللوجسيتي والاستخباراتي.

وحذر التقرير من أن ذلك يجعل تلك الدول شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف، لافتا إلى أن هناك مدنيين قتلوا جرّاء الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات، وأن «الدولتين تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تورط سعودي اماراتي في جرائم «تعذيب واغتصاب نساء» باليمن) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تورط سعودي اماراتي في جرائم «تعذيب واغتصاب نساء» باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).