مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى

2019/09/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في محافظة نينوى.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قوة عسكرية قامت اليوم السبت بعملية ازالة لمخلفات تنظيم داعش في قرية العدنانية التابعة لناحية القحطانية، مبينا ان "انفجاراً وقع اثناء رفع المخلفات والالغام.

واشار المصدر الى ان الانفجار أسفر عن مقتل جنديين من الجيش العراقي وجرح آخر.

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