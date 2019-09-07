مسؤول كردي: 200 عنصر من داعش يهددون الأمن في ثلاث محافظات

2019/09/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عقب اطلاق مسؤول في وزارة #الدفاع #الأميركية (#البنتاغون)، من وجود “ثغرات أمنية” على خط التماس الذي يفصل #القوات_العراقية عن قوات #البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، ومن […]

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