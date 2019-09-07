الحشد الشعبي يبحث مع مجلس الانبار التعاون المشترك

2019/09/07 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/الانبار … بحث وفد من الحشد الشعبي، اليوم السبت، مع نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي، التنسيق والتعاون المشترك في مختلفة المجالات.وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “وفداً من اللواء 26 بالحشد الشعبي زار، نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي في مقر المحافظة”.وبين ان “الغرض من […]

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