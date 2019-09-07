الأردن: نفاوض العراق لزيادة واردات الخام

2019/09/07 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، السبت، أن بلادها ستتفاوض مع العراق قريباً، لزيادة كميات النفط الخام العراقي المورّد إلى الأردن، والبالغة 10 آلاف برميل يومياً.وقال زواتي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شحنات النفط بدأت بالتدفق من العراق اعتباراً من الخميس، عبر صهاريج تحط في مصفاة […]

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