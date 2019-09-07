خبير أردني: النفط العراقي يشكل خطوة مهمة بدعم اقتصادنا

2019/09/07 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الخبير في قطاع الطاقة والنفط عامر الشوبكي، السبت، وصول النفط العراقي بسعر تفضيلي، يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الأردني.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن الشوبكي قوله، إن “وصول النفط العراقي بسعر تفضيلي، يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الأردني”، مبينا أن “الحكومة الأردنية ستجني من هذه الاتفاقية وفراً نفطياً بقيمة 58.4 مليون […]

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