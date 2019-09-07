زيدان يسترجع أهم أسلحته والبداية أمام ليفانتي

2019/09/07 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

وصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عودة المصابين في تدريبات بأهم سلاح يسترجعه زين الدين زيدان للعودة إلى الطريق الصحيح من جديد، بعد البداية المتعثرة في الموسم الحالي.

ولعب ريال مدريد ثلاث جولات في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حيث فاز على سيلتا فيجو وتعادل مع بلد الوليد وفياريال، على التوالي، على أن يعود السبت القادم لمواجهة ليفانتي ضمن الجولة الرابعة.

وشهدت تدريبات ريال مدريد عودة كافة المصابين، وأخرهم البلجيكي إدين هازارد والإسباني براهيم دياز، والبرازيلي رودريجيو، بجانب الكولومبي خاميس رودريجيز، مع بقاء الإسباني ماركو أسينسيو غائباً لعدة أشهر بسبب تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى صعوبة الفترة القادمة بسبب الخروج من فترة التوقف الدولي، والتي جاءت عقب فترة صعبة آخرى أيضاً تتمثل ببداية الموسم التي شهدت انخفاض وتيرة اللاعبين.

ولكن بعودة اللاعبين تعتقد "الموندو" بأن زين الدين زيدان استعاد أهم أسلحته خلال حقبته الأولى مع ريال مدريد، والذي يتعلق بالخيارات الواسعة، حيث يستطيع اللعب بأكثر من لعب في مركز واحد، حيث يمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين في مراكز قليلة.

وتسمح عودة اللاعبين المصابين بإراحة اللاعبين القادمين من فترة التوقف الدولي والسفر الطويل.

بغداد اليوم

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