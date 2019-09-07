2019/09/07 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية غانم الجبوري عن استنفار أمني مع تشديد الإجراءات الامنية في مختلف مناطق المحافظة لإحياء العاشر من محرم الحرام .وقال عضو اللجنة الأمنية غانم الجبوري للنعيم نيوز , إن ” الأجهزة الأمنية مستعدة لتوفير الحماية إلى المواكب الحسينية والساحات التي تشهد إحياء مراسم العاشر من محرم الحرام ضمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تكشف عن خطة أمنية لإحياء العاشر من محرم الحرام النعيم نيوز.

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