طقس مشمس وانخفاض قليل بدرجات الحرارة

2019/09/07 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة ان : طقس يوم غد الاحد سيكون بعموم المناطق مشمسا والرياح في الوسط والجنوب شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س, بمدى رؤية( 8-10 )كم.وفي الشمال متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية( […]

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