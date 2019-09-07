2019/09/07 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QJVYc6qz1zE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد - سلطان - الحكمة تقدم بخمسة وزراء على قائمة الاستجواب المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد - سلطان - الحكمة تقدم بخمسة وزراء على قائمة الاستجواب المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).