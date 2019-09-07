صحة كربلاء:خطة عاشوراء الطبية دخلت حيز التنفيذ

2019/09/07 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، السبت، عن دخول خطتها الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء حيز التنفيذ.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “بعد ان اكملت دائرة الصحة كافة الاستعدادات والمتطلبات في الايام الماضية، تدخل الخطة حيز التنفيذ، في جميع المستفيات والمراكز الصحية والمفارز الطبية”.واضاف كاظم ان “الخطة

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